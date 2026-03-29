Российская легкоатлетка Масанова подверглась нападению собак во время пробежки на Кипре

Российская легкоатлетка Ирина Масанова подверглась нападению собак во время пробежки на Кипре, об этом спортсменка рассказала в своём аккаунте в одной из социальных сетей.

Фото: Скриншот видео из личного архива Ирины Масановой

Фото: Скриншот видео из личного архива Ирины Масановой

«Они разгрызли мне голову. Я вся в крови. Думала, что я умираю. Я зажала голову рукой, иначе кровь хлестала. Казалось, у меня уже нет скальпа, что полголовы мне пробили.

Мы уже бегали этим маршрутом. Собаки бы, наверное, ничего мне не сделали. Но вышла хозяйка, и они набросились на меня, защищая её. Владелица потом сказала, что только одна собака её, остальные дикие. Одной я отлично вломила камнем, но было ещё две. И они большие.

По ходу, завтра я не бегу половинку», – сказала Масанова в видео, размещённом в социальной сети.

Позже Масанова уточнила, что собаки были бродячими. Россиянку доставили в один из госпиталей, где врачи оказали ей первую помощь и оставили для наблюдения. Существует вероятность, что Масановой потребуется пластическая операция.