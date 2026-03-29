Турнир претендентов по шахматам — 2026: прямая трансляция первого дня соревнований

Сегодня, 29 марта, в Пейе (Кипр) стартует шахматный Турнир претендентов – 2026. В рамках турнира шахматисты проведут первый тур. Посмотреть трансляцию первого игрового дня соревнований можно на странице «Чемпионата» в «Одноклассниках».

Игровой день стартует в 15:30 по московскому времени. В рамках первого тура пройдут встречи:

Жавохир Синдаров (Узбекистан) – Андрей Есипенко (Россия);

Маттиас Блюбаум (Германия) – Вэй И (Китай);

Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – Аниш Гири (Нидерланды);

Фабиано Каруана (США) – Хикару Накамура (США).

Турнир претендентов – 2026 проходит с 28 марта по 16 апреля. Победитель соревнований сыграет с действующим чемпионом мира индийцем Гукешем Доммараджу.

Смотреть прямую трансляцию Турнира претендентов можно в группе «Чемпионата» в «Одноклассниках».

Материалы по теме
За что бьются шахматисты в турнире претендентов? Дело не только в титульном матче
За что бьются шахматисты в турнире претендентов? Дело не только в титульном матче
