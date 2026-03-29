Ян Непомнящий спрогнозировал исходы стартовых партий Турнира претендентов — 2026

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий поделился ожиданиями от стартовых партий Турнира претендентов – 2026, который пройдёт с 28 марта по 16 апреля на Кипре.

«Как обычно, на многих каналах есть конкурсы прогнозов. Я тоже поучаствую, но заочно, скорее, как синоптик. Итак, по порядку.

Блюбаум — Вэй И: ничья. Не вижу Вэй И, играющего резко на победу чёрными, к тому же Блюбаум захочет начать турнир с добротной крепкой партии.

Каруана — Накамура: 1:0. Почти наверняка Хикару уйдёт в боковую теорию, почти наверняка Фабиано будет знать правильную реакцию. Каруана очень силён белыми и действительно давненько не обыгрывал Накамуру в важных турнирах. Но в 2022 году в Мадриде он как раз стартовал с победы в американском дерби, думаю, сможет повторить тот успех.

Прагнанандха — Гири: ничья. Здесь я бы ожидал результативную партию. Рамешбабу очень амбициозен и заряжен на борьбу, поэтому, скорее всего, выберет в дебюте что-то творческое и провокационное, возможно, даже слишком. Ну а Аниш может воспользоваться шансами, когда/если они возникнут.

Синдаров — Есипенко: ничья. Ожидал бы спокойной партии. Не кажется, что Жавохир станет сжигать мосты в первом туре, да и дебютный репертуар и стиль Андрея не предполагает слишком острого развития событий.

Самому интересно, угадаю ли хотя бы один результат», — написал Непомнящий в своём телеграм-канале.