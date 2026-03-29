Российские саблистки завоевали золото в командных соревнованиях на этапе КМ в Ташкенте

Российский саблистки завоевали золотые медали в командных соревнованиях на этапе Кубка мира – 2026 в Ташкенте (Узбекистан). В финальном сражении сборная России, в составе которой выступили Яна Егорян, Алина Михайлова, Анастасия Шорохова и Милена Сергеева, была сильнее сборной США со счётом 45:32.

Бронзовые награды соревнований завоевали саблистки Японии, которые победили команду Польши со счётом 45:44.

Этап Кубка мира – 2026 по фехтованию прошёл в Ташкенте с 27 по 28 марта. Российские спортсмены принимают участие в турнирах под эгидой Международной федерации фехтования (FIE) в нейтральном статусе.