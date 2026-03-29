Андрей Есипенко проиграл на старте Турнира претендентов по шахматам — 2026

Российский гроссмейстер Андрей Есипенко потерпел поражение в первой партии на Турнире претендентов — 2026, который начался на Кипре. Он уступил сопернику из Узбекистана Жавохиру Синдарову. Россиянин ходил чёрными, а его визави — белыми. Счёт — 1:0.

24-летний отечественный шахматист имел перевес в партии, но затем допустил несколько ошибок.

Турнир претендентов – 2026 проходит с 28 марта по 16 апреля в Пейе (Кипр). Победитель соревнований сыграет с действующим чемпионом мира индийцем Гукешем Доммараджу.