Скидки
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Андрей Есипенко проиграл на старте Турнира претендентов по шахматам 2026

Комментарии

Российский гроссмейстер Андрей Есипенко потерпел поражение в первой партии на Турнире претендентов — 2026, который начался на Кипре. Он уступил сопернику из Узбекистана Жавохиру Синдарову. Россиянин ходил чёрными, а его визави — белыми. Счёт — 1:0.

Шахматы. Турнир претендентов 2026. 1-й тур, Пейя, Кипр
Жавохир Синдаров — Андрей Есипенко
29 марта 2026, воскресенье. 15:30 МСК
Окончено
24-летний отечественный шахматист имел перевес в партии, но затем допустил несколько ошибок.

Турнир претендентов – 2026 проходит с 28 марта по 16 апреля в Пейе (Кипр). Победитель соревнований сыграет с действующим чемпионом мира индийцем Гукешем Доммараджу. Смотреть прямую трансляцию турнира претендентов можно в группе «Чемпионата» в «Одноклассниках».

Календарь Турнира претендентов - 2026
Материалы по теме
Есипенко переиграл соперника и… проиграл! Грустное начало Турнира претендентов. LIVE
Live
Есипенко переиграл соперника и… проиграл! Грустное начало Турнира претендентов. LIVE
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android