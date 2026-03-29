Каруана обыграл Накамуру в 1-м туре Турнира претендентов по шахматам — 2026

Фабиано Каруана обыграл Хикару Накамуру в первом туре Турнира претендентов по шахматам 2026

Сегодня, 29 марта, на Турнире претендентов — 2026 на Кипре завершилась партия двух американских гроссмейстеров. Фабиано Каруана взял верх над Хикару Накамурой. Счёт — 1:0. На 83-м ходу Накамура сдался. Он ходил чёрными, а Каруана — белыми.

Шахматы. Турнир претендентов 2026. 1-й тур, Пейя, Кипр
Фабиано Каруана — Хикару Накамура
29 марта 2026, воскресенье. 15:30 МСК
Ранее российский шахматист Андрей Есипенко потерпел поражение в первой партии на Турнире претендентов — 2026. Он уступил сопернику из Узбекистана Жавохиру Синдарову. Россиянин ходил чёрными, а его визави — белыми. Счёт — 1:0.

Начали путь на Турнире претенденток — 2026 и россиянки Александра Горячкина и Екатерина Лагно. В 1-м туре они сыграли друг против друга. Счёт — 1/2:1/2.

