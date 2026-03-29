Турнир претендентов по шахматам — 2026: результаты на 29 марта

Сегодня, 29 марта, в Пейе (Кипр) стартовал Турнир претендентов – 2026. В рамках игрового дня шахматисты провели первые партии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами первого игрового дня соревнований.

Шахматы. Турнир претендентов – 2026 в Пейе (Кипр). Результаты на 29 марта:

Жавохир Синдаров (Узбекистан) – Андрей Есипенко (Россия) — 1:0.

Маттиас Блюбаум (Германия) – Вэй И (Китай) — 1/2:1/2.

Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – Аниш Гири (Нидерланды) — 1:0.

Фабиано Каруана (США) – Хикару Накамура (США) — 1:0.

Турнир претендентов – 2026 проходит с 28 марта по 16 апреля. Победитель получит € 70 000, а также бонусные € 5000 за каждые пол-очка. Призовой фонд соревнований составляет € 1 млн.