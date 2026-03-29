Турнир претенденток по шахматам 2026: результаты на 29 марта

Екатерина Лагно
Сегодня, 29 марта, в Пейе (Кипр) начался Турнир претенденток – 2026. В рамках соревнований шахматистки провели стартовые партии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами первого игрового дня соревнований.

Шахматы. Турнир претенденток – 2026 в Пейе (Кипр). Результаты на 29 марта:

Дивья Дешмух (Индия) – Анна Музычук (Украина) — 1/2:1/2.
Рамешбабу Вайшали (Индия) – Бибисара Асаубаева (Казахстан) — 1/2:1/2.
Александра Горячкина (Россия) Екатерина Лагно (Россия) — 1/2:1/2.
Чжу Цзиньэр (Китай) – Тань Чжунъи (Китай) — 1/2:1/2.

В соревнованиях принимают участие восемь шахматисток: Дивья Дешмукх, Рамешбабу Вайшали (обе – Индия), Александра Горячкина, Екатерина Лагно (обе – Россия), Чжу Цзиньэр, Тань Чжунъи (обе – Китай), Бибисара Асаубаева (Казахстан), Анна Музычук (Украина). Победительница турнира получит право сыграть с действующей чемпионкой мира по шахматам китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.

Календарь Турнира претенденток - 2026
