Турнир претендентов по шахматам — 2026: расписание на 30 марта

Сегодня, 30 марта, в Пейе (Кипр) продолжится шахматный Турнир претендентов – 2026. В рамках игрового дня шахматисты проведут второй тур. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием второго игрового дня соревнований.

Шахматы. Турнир претендентов – 2026. Пейя (Кипр). Расписание на 30 марта:

  • 15:30 — Андрей Есипенко (Россия) – Хикару Накамура (США).
  • 15:30 — Аниш Гири (Нидерланды) – Фабиано Каруана (США).
  • 15:30 — Вэй И (Китай) – Рамешбабу Прагнанандха (Индия).
  • 15:30 — Жавохир Синдаров (Узбекистан) – Маттиас Блюбаум (Германия).

В соревнованиях принимают участие восемь шахматистов: Жавохир Синдаров (Узбекистан), Андрей Есипенко (Россия), Маттиас Блюбаум (Германия), Вэй И (Китай), Рамешбабу Прагнанандха (Индия), Аниш Гири (Нидерланды), Фабиано Каруана (США), Хикару Накамура (США). Победитель турнира сыграет с действующим чемпионом мира индийцем Гукешем Доммараджу.

Турнир претендентов – 2026 проходит с 28 марта по 16 апреля. Победитель получит € 70 000, а также бонусные € 5000 за каждые пол-очка. Призовой фонд соревнований составляет € 1 млн.

Есипенко переиграл соперника и… проиграл! Тяжёлое начало Турнира претендентов. LIVE
