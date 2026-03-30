Турнир претендентов по шахматам — 2026: прямая трансляция соревнований 30 марта

Сегодня, 30 марта, в Пейе (Кипр) продолжится шахматный Турнир претендентов — 2026. В рамках турнира шахматисты проведут второй тур.

Смотреть прямую трансляцию Турнира претендентов можно в группе «Чемпионата» в «Одноклассниках».

Игровой день стартует в 15:30 мск. В рамках второго тура пройдут встречи:

Андрей Есипенко (Россия) – Хикару Накамура (США).

Аниш Гири (Нидерланды) – Фабиано Каруана (США).

Вэй И (Китай) – Рамешбабу Прагнанандха (Индия).

Жавохир Синдаров (Узбекистан) – Маттиас Блюбаум (Германия).

Турнир претендентов — 2026 проходит с 28 марта по 16 апреля. Победитель соревнований сыграет с действующим чемпионом мира индийцем Гукешем Доммараджу.