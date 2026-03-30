Турнир претенденток по шахматам — 2026: расписание на 30 марта

Сегодня, 30 марта, в Пейе (Кипр) продолжится шахматный Турнир претенденток — 2026. В рамках турнира шахматистки проведут 2-й тур. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием второго игрового дня соревнований.

Шахматы. Турнир претенденток – 2026. Пейя (Кипр). Расписание на 30 марта:

15:30 — Анна Музычук (Украина) – Тань Чжунъи (Китай).

15:30 — Екатерина Лагно (Россия) – Чжу Цзиньэр (Китай).

15:30 — Бибисара Асаубаева (Казахстан) – Александра Горячкина (Россия).

15:30 — Дивья Дешмукх (Индия) – Рамешбабу Вайшали (Индия).

В соревнованиях принимают участие восемь шахматисток: Дивья Дешмукх, Рамешбабу Вайшали (обе – Индия), Александра Горячкина, Екатерина Лагно (обе – Россия), Чжу Цзиньэр, Тань Чжунъи (обе – Китай), Бибисара Асаубаева (Казахстан), Анна Музычук (Украина). Победительница турнира получит право сыграть с действующей чемпионкой мира по шахматам китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.

Турнир претенденток — 2026 проходит с 28 марта по 16 апреля.