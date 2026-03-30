Вудса освободили под залог, Тайгера подозревают в вождении под веществами — Sky Sports

Вудса освободили под залог, Тайгера подозревают в вождении под веществами — Sky Sports
Легендарный гольфист Тайгер Вудс был освобожден под залог после предъявления ему обвинения в отказе от прохождения тестирования и порче имущества. Об этом сообщает Sky News.

27 марта 50‑летний спортсмен на высокой скорости обгонял грузовик с прицепом и задел его заднюю часть — в результате его Land Rover перевернулся на бок. Тайгер попал в автомобильную аварию недалеко от своего дома в Джупитер‑Айленд (штат Флорида). Вудс прошёл тест на алкоголь, но следов употребления выявлено не было.

Вудс был доставлен в участок, где ему предложили пройти тест на наркотики, сдав мочу. Тайгер отказался, после чего Вудсу предъявили обвинения в отказе от прохождения тестирования, порче имущества и отпустили под залог спустя восемь часов.

В 2017 году Вудс был арестован в том же Джупитер‑Айленд по подозрению в вождении в нетрезвом виде и позже признал себя виновным в неосторожном вождении.

