Сборная России по синхронному плаванию выиграла девять медалей на Кубке мира во Франции

С 27 по 29 марта в Париже прошёл второй этап Кубка мира по синхронному плаванию — дебютный турнир для семикратной олимпийской чемпионки Светланы Ромашиной в роли главного тренера сборной. Российские спортсмены выступали в нейтральном статусе и выиграли девять медалей.

Пять золотых медалей россияне выиграли в технической и произвольной программах в группах, а также дуэтах. Ещё одна медаль на счету микст-дуэта в технической программе.

Две серебряные медали российская сборная получила в технической и произвольной программах в дуэтах. Две бронзовые медали — в сольных дисциплинах, в технической и произвольной программах.