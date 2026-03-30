Владимир Путин поздравил Олимпийский комитет России со 115‑летием

В честь 115‑летия Олимпийского комитета России (ОКР) Президент РФ Владимир Путин направил официальное поздравление. Глава государства подчеркнул историческую роль страны в развитии олимпийского движения и подтвердил готовность России и впредь принимать крупнейшие международные соревнования.

«Уважаемые друзья!

Поздравляю вас со 115‑летием Олимпийского комитета России. Отмечу, что наша страна была в числе учредителей Международного олимпийского комитета и, начиная с 1900 года, участвовала в возрождённых Олимпийских играх, дважды принимала их у себя — в 1980 году в Москве и в 2014 году в Сочи. И оба раза на высочайшем организационном и творческом уровне, что было признано МОК.

Подчеркну, Россия и в будущем открыта к проведению летних и зимних Олимпийских игр, готова вносить свой вклад в сбережение подлинных идеалов олимпизма.

И, конечно, нынешний юбилей — замечательный повод вспомнить тех, кто стоял у истоков создания отечественной спортивной отрасли, укреплял её победные традиции, в сложной, бескомпромиссной борьбе завоёвывал медали и титулы, воспитывал олимпийских рекордсменов, чемпионов и призёров.

Отрадно, что и сегодня ОКР вносит поистине уникальный вклад в развитие спорта высших достижений в России и подготовку олимпийцев, в продвижение ценностей здорового образа жизни и укрепление международных гуманитарных связей.

От души желаю сотрудникам Олимпийского комитета России, нашим атлетам, тренерам и наставникам, ветеранам олимпийского движения успехов и всего наилучшего», — сказал Путин в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

ОКР был основан 29 марта 1911 года.