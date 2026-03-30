«Ожидал бы ничьей». Непомнящий — о встрече Есипенко и Накамуры на Турнире претендентов
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий поделился ожиданиями от второго тура Турнира претендентов — 2026, который проходит с 28 марта по 16 апреля на Кипре.

Шахматы. Турнир претендентов 2026. 2-й тур, Пейя, Кипр
Андрей Есипенко — Хикару Накамура
30 марта 2026, понедельник. 15:30 МСК
Андрей Есипенко
Не началось
Хикару Накамура

«Вчера участники сыграли сразу три результативные партии, и это очень осложняет прогноз на сегодняшний день. Подозреваю, что статистика (3/4 угаданных результатов) сегодня будет испорчена. Тем не менее давайте попробуем.

Есипенко — Накамура: ничья. Накануне оба участника проиграли, поэтому вижу два сценария:
1) Андрей снова будет искать сложный стратегический рисунок, к тому же попытается использовать белый цвет. Тогда будет партия на три результата.
2) Андрей будет играть с некоторой оглядкой, постарается подавить без большого риска. Тогда довольно вероятна ничья.

Кажется, что первый вариант более вероятен, но всё равно ожидал бы ничьей.

Гири — Каруана: 1-0. Непопулярное мнение. Думаю, вчера Аниш играл довольно неплохо, но так получилось, что соперник был на высоте. Для Каруаны партии чёрными с Гири обычно выдаются довольно тяжёлыми, так что не удивлюсь, если и сегодня Фабиано испытает затруднения.

Вэй И — Прагнанандха: ничья. После победы в первом туре не вижу для индийца оснований экспериментировать в дебюте, да и Вэй И будет действовать по ситуации. Вряд ли будет какое-то грандиозное попадание при подготовке, поэтому ожидаю спокойного развития событий.

Синдаров — Блюбаум: ничья. Встреча одного из возможных фаворитов с записным аутсайдером. Тем не менее вчера Жавохир играл не самым выдающимся образом, хотя и воспользовался любезно предоставленным шансом. Мне кажется, Синдарову будет тяжело пробить дебютные редуты Блюбаума. Разве что повторится вчерашний сценарий, когда ближе к цейтноту начнутся осложнения, но более вероятно, что к этому моменту большинство фигур уже успеют разменять», — написал Непомнящий в своём телеграм-канале.

Смотреть прямую трансляцию Турнира претендентов можно в группе «Чемпионата» в «Одноклассниках».
