Татьяна Покровская отреагировала на триумф российских синхронисток на Кубке мира

Бывший главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская отреагировала на победы российских синхронисток на этапе Кубке мира во Франции.

«Конечно, приятно. Это первый этап сегодняшнего года. Все начали его хорошо. Было мало серьёзных соперников, их почти не было. Однако им было важно выступить на хорошем уровне для себя, чтобы проверить свои силы и понять, что сейчас находятся в действительно хорошей форме. Это они показали. Было очень приятно. По всем видам выступление было приличным. Очень важно начинать так сезон. Можете их поздравлять», — сказала Покровская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Пять золотых медалей россияне выиграли в технической и произвольной программах в группах, а также дуэтах. Ещё одна медаль на счету микст-дуэта в технической программе.

Две серебряные медали российская сборная получила в технической и произвольной программах в дуэтах. Две бронзовые медали — в сольных дисциплинах, в технической и произвольной программах.

