«Не было времени всё досчитать». Есипенко — о первой партии на Турнире претендентов — 2026

Российский гроссмейстер Андрей Есипенко высказался о своём результате в первой партии на Турнире претендентов — 2026. Он уступил сопернику из Узбекистана Жавохиру Синдарову. Россиянин ходил чёрными, а его визави — белыми. Счёт — 1:0.

Шахматы. Турнир претендентов 2026. 1-й тур, Пейя, Кипр
Жавохир Синдаров — Андрей Есипенко
29 марта 2026, воскресенье. 15:30 МСК
Жавохир Синдаров
Окончено
1:0
Андрей Есипенко

— Андрей, для тебя это первая партия в Турнире претендентов. Из дебюта у тебя получилась очень хорошая позиция. Как в целом оцениваешь партию?
— Да, у меня было ощущение, что я получил отличную позицию. Но потом думаю, моей ошибкой стало Bxf3. Я это просто полностью упустил.

Здесь вместо Bxf3 я, по сути, мог сделать почти любой другой ход, но мне не понравилось, что после этого у него появляется Qb2. Потому что после взятия на c4 в целом я всё время хотел брать пешкой d. Но здесь, возможно, мне нужно было брать пешкой b, а там у него появляется какой-то Сa4, мне это не нравилось.

Поэтому я сыграл Bxf3, думал, что просто выигрываю. Но после Qf3 Bb6 понял, что у него есть Ra6 после того, что я сделал. И дальше уже не мог найти, как играть. У меня просто не было времени всё досчитать. Сначала время было, а потом вдруг уже не стало.

И я уже не знаю, что тут вообще можно было сделать. Позиция уже выглядела очень опасной. Так что да — вместо Bxf3 просто любой другой ход, наверное, ничья, — сказал Есипенко на пресс-конференции.

Календарь Турнира претендентов - 2026
