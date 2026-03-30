«Испытывал очень сильный стресс». Синдаров — о партии с Есипенко на Турнире претендентов

20-летний гроссмейстер из Узбекистана Жавохир Синдаров прокомментировал победу над россиянином Андреем Есипенко в первой партии Турнира претендентов — 2026.

— Жавохир, это твоя первая партия в Турнире претендентов. Что чувствуешь после победы?

— Во время игры испытывал очень сильный стресс. Сначала мне казалось, что у меня очень хорошая позиция, потом понял, что она очень плохая. Потом как-то пытался уравнять, но, по-моему, Андрей просто продолжал давить. А когда у меня появились шансы на атаку, думаю, сыграл очень хорошо. И, конечно, в этой партии мне ещё и повезло, — сказал Синдаров на пресс-конференции.