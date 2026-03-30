Михаил Дегтярёв поздравил Олимпийский комитет России со 115‑летием

Министр спорта России Михаил Дегтярёв поздравил Олимпийский комитет России (ОКР) с 115-летием со дня основания, напомнив о богатой истории отечественного олимпийского движения.

«В далёком 1894 году и сам МОК создавался при прямом участии генерала Алексея Бутовского, российского подданного. Он сидел за одним столом с Пьером де Кубертеном и другими основателями мирового олимпийского движения. А историю национального олимпийского комитета мы отсчитываем с 1911 года. Хотя впервые россияне выступили на Играх ещё в 1900 году и к тому моменту, как был создан РОК, у нас уже были первые олимпийские медали, в том числе золото – в 1908-м чемпионом стал фигурист Николай Панин-Коломенкин.

После 1917 года у нас был долгий перерыв, но в 1951-м олимпийский комитет был возрождён уже в СССР. Кстати, скоро нас также ждёт 75-летие этого события. И начались победы советской сборной. После развала Союза на осколках старой системы был создан Олимпийский комитет России. В сложные годы он был столпом, вокруг которого объединялись все – руководители, спортсмены, тренеры. Так что история у нас очень богатая. Мы наследники славных традиций – в копилке России более 2000 олимпийских наград, в стране прошли летние Игры-1980 и зимние Игры-2014.

Сейчас мы ведём работу над тем, чтобы вернуть своё место в мировом олимпийском движении, отменить санкции и прекратить дискриминацию наших спортсменов. Результаты, думаю, вы видите каждый день. Символично, что в год 115-летия в космос отправится ракета «Союз» с символикой ОКР — это олицетворяет и силу инженерной мысли, и суть олимпийского движения. Поздравляю всех с этой датой, желаю всем только побед. А также веры, надежды и любви, ведь любовь к России и спорту нас всех объединяет!» – приводит слова Дегтярёва телеграмм-канал ОКР.