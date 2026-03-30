Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Михаил Дегтярёв поздравил Олимпийский комитет России со 115‑летием
Комментарии

Министр спорта России Михаил Дегтярёв поздравил Олимпийский комитет России (ОКР) с 115-летием со дня основания, напомнив о богатой истории отечественного олимпийского движения.

«В далёком 1894 году и сам МОК создавался при прямом участии генерала Алексея Бутовского, российского подданного. Он сидел за одним столом с Пьером де Кубертеном и другими основателями мирового олимпийского движения. А историю национального олимпийского комитета мы отсчитываем с 1911 года. Хотя впервые россияне выступили на Играх ещё в 1900 году и к тому моменту, как был создан РОК, у нас уже были первые олимпийские медали, в том числе золото – в 1908-м чемпионом стал фигурист Николай Панин-Коломенкин.

После 1917 года у нас был долгий перерыв, но в 1951-м олимпийский комитет был возрождён уже в СССР. Кстати, скоро нас также ждёт 75-летие этого события. И начались победы советской сборной. После развала Союза на осколках старой системы был создан Олимпийский комитет России. В сложные годы он был столпом, вокруг которого объединялись все – руководители, спортсмены, тренеры. Так что история у нас очень богатая. Мы наследники славных традиций – в копилке России более 2000 олимпийских наград, в стране прошли летние Игры-1980 и зимние Игры-2014.

Сейчас мы ведём работу над тем, чтобы вернуть своё место в мировом олимпийском движении, отменить санкции и прекратить дискриминацию наших спортсменов. Результаты, думаю, вы видите каждый день. Символично, что в год 115-летия в космос отправится ракета «Союз» с символикой ОКР — это олицетворяет и силу инженерной мысли, и суть олимпийского движения. Поздравляю всех с этой датой, желаю всем только побед. А также веры, надежды и любви, ведь любовь к России и спорту нас всех объединяет!» – приводит слова Дегтярёва телеграмм-канал ОКР.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android