Сборная России одержала победу в упражнениях с обручами и булавами на этапе КМ в Софии

Сборная России по художественной гимнастике одержала победу в упражнениях с обручами и булавами на первом этапе Кубка мира – 2026 в Софии (Болгария). Россиянки набрали 27,100 балла за свою программу.

Второе место заняли гимнастки из Италии с результатом 25,500 балла, замкнула тройку лидеров сборная Беларуси (24,900 балла).

Помимо победы в упражнении с обручами и булавами, сборная России также стала серебряным призёром в упражнениях с пятью мячами, набрав 27,200 балла. Победу в этом виде программы одержали китайские гимнастки (27,250), на третьем месте – Узбекистан (25,350 балла).

Также в индивидуальных упражнениях с обручем серебряным призёром этапа Кубка мира стала россиянка Софья Ильтерякова, набрав 29,700 балла за свою программу. Победу одержала украинка Таисия Онофрейчук (30,400 балла), замкнула тройку призёров итальянская гимнастка София Раффаэли с результатом 29,600 балла.