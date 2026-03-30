Горячкина сыграла вничью с Аубаевой во 2-м туре Турнира претенденток — 2026

Сегодня, 30 марта, в рамках Турнира претенденток – 2026 российская шахматистка Александра Горячкина проводила встречу 2-го тура соревнований с представительницей Казахстана Бибисарой Асаубаевой, которая завершилась ничьей – 1/2:1/2.

Для Горячкиной и Асаубаевой это вторая ничья на турнире. В 1-м туре соревнований Горячкина мирно разошлась ещё с одной российской шахматисткой, Екатериной Лагно, а Бибисара Асаубаева завершила вничью встречу с представительницей Индии Вайшали Рамешбабу.

Турнир претенденток – 2026 проходит с 28 марта по 16 апреля. Победительница турнира получит право сыграть с действующей чемпионкой мира по шахматам китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.