Лагно и Цзиньэр вничью завершили встречу 2-го тура на Турнире претенденток — 2026

Сегодня, 30 марта, в рамках Турнира претенденток – 2026 российская шахматистка Екатерина Лагно проводила встречу 2-го тура соревнований с китаянкой Чжу Цзиньэр. Шахматистки завершили встречу вничью – 1/2:1/2.

В 1-м туре соревнований Лагно и Чжу Цзиньэр также завершили свои встречи вничью. Россиянка сыграла с ещё одной российской шахматисткой, Александрой Горячкиной, а китаянка провела встречу с соотечественницей Тань Чжунъи.

В 3-м туре соревнований Лагно сыграет с Тань Чжунъи, а Чжу Цзиньэр сразится с представительницей Казахстана Бибисарой Асаубаевой.

Турнир претенденток – 2026 проходит с 28 марта по 16 апреля. Победительница турнира получит право сыграть с действующей чемпионкой мира по шахматам китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.