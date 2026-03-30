Лагно и Цзиньэр вничью завершили встречу 2-го тура на Турнире претенденток — 2026

Сегодня, 30 марта, в рамках Турнира претенденток – 2026 российская шахматистка Екатерина Лагно проводила встречу 2-го тура соревнований с китаянкой Чжу Цзиньэр. Шахматистки завершили встречу вничью – 1/2:1/2.

Шахматы. Турнир претенденток 2026. 2-й тур, Пейя, Кипр
Екатерина Лагно — Чжу Цзиньэр
30 марта 2026, понедельник. 15:30 МСК
Екатерина Лагно
Окончено
1/2:1/2
Чжу Цзиньэр

В 1-м туре соревнований Лагно и Чжу Цзиньэр также завершили свои встречи вничью. Россиянка сыграла с ещё одной российской шахматисткой, Александрой Горячкиной, а китаянка провела встречу с соотечественницей Тань Чжунъи.

В 3-м туре соревнований Лагно сыграет с Тань Чжунъи, а Чжу Цзиньэр сразится с представительницей Казахстана Бибисарой Асаубаевой.

Турнир претенденток – 2026 проходит с 28 марта по 16 апреля. Победительница турнира получит право сыграть с действующей чемпионкой мира по шахматам китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.

Календарь Турнира претенденток - 2026
Материалы по теме
Есипенко играл на победу даже в ничейной позиции. Но Накамура не ошибся
Есипенко играл на победу даже в ничейной позиции. Но Накамура не ошибся
