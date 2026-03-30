Есипенко вничью завершил партию с Накамурой во 2-м туре Турнира претендентов — 2026
Сегодня, 30 марта, на Турнире претендентов — 2026 на Кипре в рамках 2-го тура соревнований завершилась партия российского гроссмейстера Андрея Есипенко и представителя США Хикару Накамуры. Встреча завершилась вничью – 1/2:1/2.

Шахматы. Турнир претендентов 2026. 2-й тур, Пейя, Кипр
Андрей Есипенко — Хикару Накамура
30 марта 2026, понедельник. 15:30 МСК
Андрей Есипенко
Окончено
1/2:1/2
Хикару Накамура

Для Есипенко эта ничья стала первой на турнире. В 1-м туре соревнований он проиграл представителю Узбекистана Жавохиру Синдарову. Накамура в стартовом туре уступил соотечественнику Фабиано Каруане.

В 3-м туре Турнира претендентов – 2026 Андрей Есипенко встретится с немцем Маттиасом Блюбаумом, а Накамура сыграет с представителем Нидерландов Анишем Гири.

Турнир претендентов – 2026 проходит с 28 марта по 16 апреля. Победитель получит € 70 000, а также бонусные € 5000 за каждые пол-очка. Призовой фонд соревнований составляет € 1 млн.

Календарь Турнира претендентов - 2026
Таблица Турнира претендентов - 2026
