Турнир претендентов по шахматам — 2026: результаты на 30 марта

Сегодня, 30 марта, в Пейе (Кипр) состоялся второй игровой день Турнира претендентов – 2026. В рамках игрового дня шахматисты провели встречи 2-го тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами второго игрового дня соревнований.

Шахматы. Турнир претендентов – 2026 в Пейе (Кипр). Результаты на 30 марта:

Андрей Есипенко (Россия) – Хикару Накамура (США) – 1/2:1/2;

Аниш Гири (Нидерланды) – Фабиано Каруана (США) – 1/2:1/2;

Вэй И (Китай) – Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – 1/2:1/2;

Жавохир Синдаров (Узбекистан) – Маттиас Блюбаум (Германия) – 1/2:1/2.

Турнир претендентов – 2026 проходит с 28 марта по 16 апреля. Победитель получит € 70 000, а также бонусные € 5000 за каждые пол-очка. Призовой фонд соревнований составляет € 1 млн.