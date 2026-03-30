Турнир претенденток по шахматам — 2026: результаты на 30 марта

Сегодня, 30 марта, в Пейе (Кипр) продолжился Турнир претенденток – 2026. В рамках соревнований шахматистки провели встречи 2-го тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами второго игрового дня соревнований.

Анна Музычук (Украина) – Тань Чжунъи (Китай) – 1/2:1/2.

Екатерина Лагно (Россия) – Чжу Цзиньэр (Китай) — 1/2:1/2.

Александра Горячкина (Россия) – Бибисара Асаубаева (Казахстан) — 1/2:1/2.

Дивья Дешмух (Индия) – Рамешбабу Вайшали (Индия) – 1/2:1/2.

В соревнованиях принимают участие восемь шахматисток: Дивья Дешмух, Рамешбабу Вайшали (обе – Индия), Александра Горячкина, Екатерина Лагно (обе – Россия), Чжу Цзиньэр, Тань Чжунъи (обе – Китай), Бибисара Асаубаева (Казахстан), Анна Музычук (Украина). Победительница турнира получит право сыграть с действующей чемпионкой мира по шахматам китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.