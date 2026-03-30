Кенийский марафонец Корир дисквалифицирован на 5 лет за нарушение антидопинговых правил

Победитель Нью-Йоркского марафона – 2021 кенийский бегун Альберт Корир дисквалифицирован на пять лет за нарушение антидопинговых правил, сообщает Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU).

По данным организации, в октябре 2025 года спортсмен сдал три внесоревновательные допинг-пробы, в которых был обнаружен запрещённый препарат метоксиполиэтиленгликоль-эпоэтин бета (CERA).

Изначально за подобное нарушение предусмотрена четырёхлетняя дисквалификация, однако при расследовании были установлены отягчающие обстоятельства, а именно – неоднократное использование запрещённого вещества, что могло увеличить срок отстранения до шести лет, но Корир признал свою вину, благодаря чему срок отстранения был сокращён на один год.

Корир получил официальную дисквалификацию с 8 января 2026 года по 7 января 2031 года, он лишён всех результатов, титулов и призовых начиная с 3 октября 2025 года, включая третье место на Нью-Йоркском марафоне — 2025.

Помимо победы на Нью-Йоркском марафоне – 2025, Корир также дважды выигрывал марафон в Оттаве (Канада), был победителем соревнований в Вене (Австрия) и Хьюстоне (США).