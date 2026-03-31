Татьяна Сергаева оценила выступление россиянок на КМ по художественной гимнастике в Софии

Татьяна Сергаева оценила выступление россиянок на КМ по художественной гимнастике в Софии
Комментарии

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Татьяна Сергаева оценила выступление российских гимнасток на этапе Кубка мира – 2026 в Софии (Болгария). Россиянки завоевали на турнире две золотые и две серебряные медали.

«Ожидания перед состязаниями были самыми простыми – выехать, выступить и посмотреть, что получится. Нам понравился турнир и по атмосфере, и по результату. Атмосфера в болгарской столице была прекрасная, публика замечательная, раньше с болгарской публикой было всегда сложно, но сейчас она очень тепло нас встретила. Нам понравился результат, как наши девочки выступали, они большие молодцы – выдержали серьёзную нагрузку, эмоциональную в том числе, и очень достойно выступили – от малышей до взрослых, все молодцы.

Этот турнир – самое начало, останавливаться никак нельзя, ошибок ещё допускаем много. Но всё увидела и знаю, над чем надо работать. Практически все соревнования провела на трибунах, внимательно наблюдая за всеми выступлениями, чтобы видеть наших девушек в сравнении с гимнастками мировой элиты, ведь вживую всё видится иначе, чем на экране. Обратила внимание на множество нюансов, которых нам не хватает. Так что сейчас возвращаемся домой и продолжаем активно работать», – приводит слова Сергаевой ТАСС.

