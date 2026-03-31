Турнир претендентов по шахматам — 2026: прямая трансляция соревнований 31 марта

Сегодня, 31 марта, в Пейе (Кипр) продолжится шахматный Турнир претендентов — 2026. В рамках турнира шахматисты проведут 3-й тур.

Игровой день стартует в 15:30 мск.

Шахматы. Турнир претендентов — 2026, 3-й тур:

15:30. Маттиас Блюбаум (Германия) — Андрей Есипенко (Россия).

15:30. Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — Жавохир Синдаров (Узбекистан).

15:30. Фабиано Каруана (США) — Вэй И (Китай).

15:30. Хикару Накамура (США) — Аниш Гири (Нидерланды).

Турнир претендентов — 2026 проходит с 28 марта по 16 апреля. Победитель соревнований сыграет с действующим чемпионом мира индийцем Гукешем Доммараджу.