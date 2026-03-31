Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Турнир претендентов по шахматам 2026: расписание на 31 марта

Андрей Есипенко
Комментарии

Сегодня, 31 марта, в Пейе (Кипр) продолжится шахматный Турнир претендентов — 2026. В рамках игрового дня шахматисты проведут 3-й тур. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием третьего игрового дня соревнований.

Шахматы. Турнир претендентов – 2026, Пейя (Кипр). Расписание на 31 марта:

15:30. Маттиас Блюбаум (Германия) — Андрей Есипенко (Россия).
15:30. Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — Жавохир Синдаров (Узбекистан).
15:30. Фабиано Каруана (США) — Вэй И (Китай).
15:30. Хикару Накамура (США) — Аниш Гири (Нидерланды).

Турнир претендентов — 2026 проходит с 28 марта по 16 апреля. Победитель получит € 70 000, а также бонусные € 5000 за каждые пол-очка. Призовой фонд соревнований составляет € 1 млн.

Календарь Турнира претендентов - 2026
Материалы по теме
Есипенко играл на победу даже в ничейной позиции. Но Накамура не ошибся
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android