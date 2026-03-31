Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Турнир претенденток по шахматам 2026: расписание на 31 марта

Турнир претенденток по шахматам — 2026: расписание на 31 марта
Александра Горячкина
Комментарии

Сегодня, 31 марта, в Пейе (Кипр) продолжится шахматный Турнир претенденток — 2026. В рамках игрового дня гроссмейстеры проведут 3-й тур. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием третьего игрового дня соревнований.

Шахматы. Турнир претенденток – 2026, Пейя (Кипр). Расписание на 31 марта:

15:30. Вайшали Рамешбабу (Индия) — Анна Музычук (Украина).
15:30. Александра Горячкина (Россия) — Дивья Дешмух (Индия).
15:30. Чжу Цзиньэр (Китай) — Бибисара Асаубаева (Казахстан).
15:30. Тань Чжунъи (Китай) — Екатерина Лагно (Россия).

Победительница этого турнира получит право сыграть с действующей чемпионкой мира по шахматам китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.

Календарь Турнира претенденток - 2026
Материалы по теме
За что бьются шахматисты в турнире претендентов? Дело не только в титульном матче
За что бьются шахматисты в турнире претендентов? Дело не только в титульном матче
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android