Турнир претенденток по шахматам — 2026: расписание на 31 марта

Сегодня, 31 марта, в Пейе (Кипр) продолжится шахматный Турнир претенденток — 2026. В рамках игрового дня гроссмейстеры проведут 3-й тур. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием третьего игрового дня соревнований.

Шахматы. Турнир претенденток – 2026, Пейя (Кипр). Расписание на 31 марта:

15:30. Вайшали Рамешбабу (Индия) — Анна Музычук (Украина).

15:30. Александра Горячкина (Россия) — Дивья Дешмух (Индия).

15:30. Чжу Цзиньэр (Китай) — Бибисара Асаубаева (Казахстан).

15:30. Тань Чжунъи (Китай) — Екатерина Лагно (Россия).

Победительница этого турнира получит право сыграть с действующей чемпионкой мира по шахматам китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.