Музей мадам Тюссо представил восковую фигуру Фемке Бол

Нидерландская легкоатлетка Фемке Бол презентовала собственную восковую копию в амстердамском филиале музея мадам Тюссо. Торжественное открытие экспоната состоялось в присутствии спортсменки и стало признанием её выдающихся достижений на международной арене.

Теперь Фемке Бол — четвёртая легкоатлетка в коллекции музея наряду с Усэйном Болтом (восьмикратным олимпийским чемпионом), Мо Фарахом (четырёхкратным олимпийским чемпионом) и Джесси Оуэнсом (легендой лёгкой атлетики, завоевавшим четыре золота на Олимпиаде‑1936 в Берлине).

Фемке Бол — нидерландская легкоатлетка, олимпийская чемпионка, серебряный и бронзовый (дважды) призёр Игр 2024 года в Париже, трёхкратная чемпионка мира, двукратная чемпионка мира в помещении и восьмикратная чемпионка Европы (по четыре раза на открытых стадионах и в помещении).