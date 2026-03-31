Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Музей мадам Тюссо представил восковую фигуру Фемке Бол

Нидерландская легкоатлетка Фемке Бол презентовала собственную восковую копию в амстердамском филиале музея мадам Тюссо. Торжественное открытие экспоната состоялось в присутствии спортсменки и стало признанием её выдающихся достижений на международной арене.

Теперь Фемке Бол — четвёртая легкоатлетка в коллекции музея наряду с Усэйном Болтом (восьмикратным олимпийским чемпионом), Мо Фарахом (четырёхкратным олимпийским чемпионом) и Джесси Оуэнсом (легендой лёгкой атлетики, завоевавшим четыре золота на Олимпиаде‑1936 в Берлине).

Фемке Бол — нидерландская легкоатлетка, олимпийская чемпионка, серебряный и бронзовый (дважды) призёр Игр 2024 года в Париже, трёхкратная чемпионка мира, двукратная чемпионка мира в помещении и восьмикратная чемпионка Европы (по четыре раза на открытых стадионах и в помещении).

Материалы по теме
Топ-события вторника: Россия — Мали, отбор к ЧМ-2026, плей-офф КХЛ и турнир претендентов
Топ-события вторника: Россия — Мали, отбор к ЧМ-2026, плей-офф КХЛ и турнир претендентов
