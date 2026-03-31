Не стало олимпийского чемпиона по гандболу Эдуарда Кокшарова

На 51‑м году жизни скончался Эдуард Кокшаров — олимпийский чемпион Сиднея в 2000 году и главный тренер брестского гандбольного клуба «Мешков Брест», о чём сообщила пресс‑служба клуба.

Кокшаров — олимпийский чемпион 2000 года, чемпион мира 1997 года. Большую часть игровой карьеры провёл в составе словенского клуба «Целе», также выступал за СКИФ и «Чеховских Медведей». С 2023 года работал главным тренером белорусского клуба «Мешков Брест», имел опыт работы на аналогичной должности в сборной России.

На клубном уровне становился победителем Лиги чемпионов, восьмикратным чемпионом Словении, двукратным чемпионом России.

