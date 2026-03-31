Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Наталья Ищенко отреагировала на успех российских синхронисток на Кубке мира

сборная России по синхронному плаванию
Пятикратная олимпийская чемпионка, 19-кратная чемпионка мира, 12-кратная чемпионка Европы в синхронном плавании Наталья Ищенко высказалась о победах россиянок на Кубке мира. В Париже сборная России взяла девять медалей и выиграла общий зачёт этапа.

«В первую очередь хочу от всей души поздравить команду сборной России по синхронному плаванию, весь тренерский состав и, конечно же, Светлану Ромашину с её дебютом в качестве главного тренера сборной России. Прекрасный результат: девять медалей, пять из которых — золотые! Подготовка была невероятно сложной: ограниченное время, обновление состава и программ, которые они продемонстрировали на Кубке мира.

Несмотря на все сложности и ограничения, наша команда остаётся лидером мирового синхронного плавания. И не только остаётся лидером, но и активно меняет и вносит новое в наш прекрасный вид спорта. Я хочу пожелать всем девушкам и тренерскому составу новых успехов, потому что это только начало сезона. Совсем скоро они уезжают на следующий этап Кубка мира. Продолжать радовать нас, преданных болельщиков сборной России по синхронному плаванию, и, конечно же, радовать себя такими прекрасными результатами!» — сказала Ищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

