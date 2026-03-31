Наталья Ищенко отреагировала на успех российских синхронисток на Кубке мира

Пятикратная олимпийская чемпионка, 19-кратная чемпионка мира, 12-кратная чемпионка Европы в синхронном плавании Наталья Ищенко высказалась о победах россиянок на Кубке мира. В Париже сборная России взяла девять медалей и выиграла общий зачёт этапа.

«В первую очередь хочу от всей души поздравить команду сборной России по синхронному плаванию, весь тренерский состав и, конечно же, Светлану Ромашину с её дебютом в качестве главного тренера сборной России. Прекрасный результат: девять медалей, пять из которых — золотые! Подготовка была невероятно сложной: ограниченное время, обновление состава и программ, которые они продемонстрировали на Кубке мира.

Несмотря на все сложности и ограничения, наша команда остаётся лидером мирового синхронного плавания. И не только остаётся лидером, но и активно меняет и вносит новое в наш прекрасный вид спорта. Я хочу пожелать всем девушкам и тренерскому составу новых успехов, потому что это только начало сезона. Совсем скоро они уезжают на следующий этап Кубка мира. Продолжать радовать нас, преданных болельщиков сборной России по синхронному плаванию, и, конечно же, радовать себя такими прекрасными результатами!» — сказала Ищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.