Сергаева объяснила эпизод с гимнасткой, не повернувшейся к флагам на награждении на КМ

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Татьяна Сергаева объяснила произошедший во время церемонии награждения на этапе Кубка мира в Болгарии эпизод, когда россиянка София Ильтерякова, выигравшая серебряную медаль в упражнениях с обручем, не повернулась лицом к табло, где были изображены флаги стран-призёров соревнований, в том числе Украины.

«София Ильтерякова впервые принимает участие в этапе Кубка мира и является дебютанткой соревнований такого уровня. В этом сезоне она перешла из юниорской категории во взрослую и сразу выступает на одном из самых конкурентных этапов серии. Во время церемонии награждения София могла немного растеряться — для спортсменки, которая впервые выходит на такой уровень, это абсолютно естественно», — приводит слова Сергаевой ТАСС.