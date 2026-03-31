Украина потребовала лишить гимнастку Ильтерякову нейтрального статуса из-за ошибки на КМ

Украинская федерация гимнастики (УФГ) выступила с требованием лишить россиянку Софию Ильтерякову статуса нейтрального спортсмена после произошедшего на этапе Кубка мира инцидента, когда гимнастка не повернулась лицом к табло с изображением флагов стран-призёров во время церемонии награждения. Соревнования в упражнении с обручем выиграла представительница Украины.

«Официальная позиция Украинской федерации гимнастики (УФГ) относительно демонстративного неуважения к государственным символам Украины со стороны нейтральной спортсменки на международном турнире.

Украинская федерация гимнастики выражает решительный протест в связи с недопустимым поведением российской гимнастки, выступавшей под нейтральным статусом. Во время официальной церемонии награждения на Кубке мира в Софии (Болгария) нейтральная спортсменка Ильтерякова намеренно отвернулась от флага Украины, чем открыто продемонстрировала неуважение к государственному символу нашей страны и фундаментальным принципам Олимпийской хартии.

Нарушение этики и Fair Play. Этот жест является прямым нарушением правил поведения на официальных церемониях и принципа «спорта вне политики», которым часто прикрывается возвращение российских спортсменов.

Нарушение протокола. Церемония награждения — это официальная часть соревнований, требующая соблюдения этикета. Демонстративный отказ стоять лицом к флагам призёров — это неуважение к соперникам и организаторам. Дискредитация нейтрального статуса. Этот инцидент подтверждает, что статус нейтрального спортсмена используется как прикрытие для трансляции политических взглядов.

Политическая составляющая. Мы расцениваем этот поступок не как личный жест, а как проявление общей государственной идеологии страны-агрессора.

Отсутствие нейтралитета. Настоящий нейтральный спортсмен должен воздерживаться от любых политических проявлений. Поворот спиной к украинскому флагу в условиях продолжающейся войны — это акт политической враждебности.

Психологическое давление. Подобное поведение является формой пассивной агрессии против украинских спортсменов, которые вынуждены соревноваться в условиях постоянного стресса, вызванного обстрелами их городов.

Требования УФГ к FIG (Международной федерации гимнастики) и МОК. Украинская федерация гимнастики немедленно подготовит официальную жалобу в Комиссию по этике и потребует:

1.⁠ ⁠Аннулировать результат этой спортсменки на текущем турнире за неспортивное поведение.

2.⁠ ⁠Лишить спортсменку статуса «нейтрального спортсмена» на постоянной основе, поскольку её действия прямо противоречат критериям допуска.

3.⁠ ⁠Усилить проверку на «нейтральность», включив в неё не только отсутствие прямых связей с силовыми структурами, но и обязательство соблюдать полное уважение к государственным символам всех стран-участниц.

Спорт — это площадка для честной борьбы, а не для демонстрации имперских амбиций и пренебрежения к суверенитету других стран. Украина будет требовать справедливости и жёсткой реакции международного сообщества», — цитирует заявление УФГ Tribuna.ua.