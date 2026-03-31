Фабиано Каруана обыграл Вэй И в 3-м туре Турнира претендентов – 2026 и вышел в лидеры

Американский гроссмейстер Фабиано Каруана обыграл соперника из Китая Вэй И в партии 3-го тура Турнира претендентов – 2026. Встреча завершилась со счётом 1:0.

В 1-м туре Каруана обыграл американца Хикару Никамуру, а во 2-м – сыграл вничью с Анишем Гири (Нидерланды). Вэй И два предыдущих матча завершил вничью: первый – с Маттиасом Блюбаумом (Германия), второй – с Рамешбабу Прагнанандхой (Индия).

После победы над Вэй И Каруана стал единоличным лидером соревнований.

Турнир претендентов – 2026 проходит с 28 марта по 16 апреля на Кипре. Победитель получит € 70 000, а также бонусные € 5000 за каждые пол-очка. Призовой фонд соревнований составляет € 1 млн.