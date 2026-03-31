Известны обстоятельства смерти экс-гандболиста Эдуарда Кокшарова

Известны обстоятельства смерти экс-гандболиста Эдуарда Кокшарова
Стали известны обстоятельства смерти олимпийского чемпиона Игр в Сиднее и главного тренера брестского гандбольного клуба «Мешков Брест» Эдуарда Кокшарова. Ранее пресс-служба клуба сообщила о скоропостижном уходе из жизни экс-гандболиста.

«Чтобы знать причину, нужен патологоанатом. А то, что известно, команда была на сборе, он не пришёл на завтрак, открыли номер, где он проживал, и Эдика уже не стало.

Об Эдуарде могу сказать только хорошее. Он был той самой частицей команд, чтобы эти команды стали чемпионами мира и Европы. Я очень ему благодарен за тот большой вклад, который он внёс. После того как он завязал с большим спортом, поработал в Краснодаре, а затем за рубежом в команде, которая дважды выиграла Кубок европейских чемпионов. Это была его большая заслуга как руководителя. Сейчас он работал тренером в Бресте. Команда была собрана с миру по нитке, как мы говорим, но она была хорошей, действующей единицей, которая выиграла и чемпионат Белоруссии, и Кубок Беларуси», — приводит «РИА Новости Спорт» слова заслуженного тренера СССР по гандболу Владимира Максимова.

Не стало олимпийского чемпиона по гандболу Эдуарда Кокшарова
