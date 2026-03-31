Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Есипенко сыграл вничью в партии 3-го тура Турнира претендентов — 2026

Есипенко сыграл вничью в партии 3-го тура Турнира претендентов — 2026
Комментарии

Российский гроссмейстер Андрей Есипенко вничью завершил партию третьего тура Турнира претендентов — 2026, где сыграл с соперником из Германии Маттиасом Блюбаумом. Встреча закончилась со счётом 1/2:1/2. Есипенко играл чёрными фигурами. Партия продлилась 41 ход.

Шахматы. Турнир претендентов 2026. 3-й тур, Пейя, Кипр
Маттиас Блюбаум — Андрей Есипенко
31 марта 2026, вторник. 15:30 МСК
Маттиас Блюбаум
Окончено
1/2:1/2
Андрей Есипенко

Стартовую партию текущего турнира Есипенко проиграл Жавохиру Синдарову (Узбекистан), а вторая встреча, где он сыграл с Хикару Накамурой из США, завершилась ничьей.

Турнир претендентов – 2026 проходит с 28 марта по 16 апреля в Пейе (Кипр). Победитель соревнований сыграет с действующим чемпионом мира индийцем Гукешем Доммараджу. Смотреть прямую трансляцию турнира претендентов можно в группе «Чемпионата» в «Одноклассниках».

Календарь Турнира претендентов - 2026
Материалы по теме
3-й тур Турнира претендентов. У Есипенко ничья, а Горячкина играет на победу! LIVE
Live
3-й тур Турнира претендентов. У Есипенко ничья, а Горячкина играет на победу! LIVE
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android