Есипенко сыграл вничью в партии 3-го тура Турнира претендентов — 2026

Российский гроссмейстер Андрей Есипенко вничью завершил партию третьего тура Турнира претендентов — 2026, где сыграл с соперником из Германии Маттиасом Блюбаумом. Встреча закончилась со счётом 1/2:1/2. Есипенко играл чёрными фигурами. Партия продлилась 41 ход.

Стартовую партию текущего турнира Есипенко проиграл Жавохиру Синдарову (Узбекистан), а вторая встреча, где он сыграл с Хикару Накамурой из США, завершилась ничьей.

Турнир претендентов – 2026 проходит с 28 марта по 16 апреля в Пейе (Кипр). Победитель соревнований сыграет с действующим чемпионом мира индийцем Гукешем Доммараджу.