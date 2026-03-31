Турнир претендентов по шахматам — 2026: результаты на 31 марта

Турнир претендентов по шахматам — 2026: результаты на 31 марта
Сегодня, 31 марта, в Пейе (Кипр) состоялся третий игровой день Турнира претендентов – 2026. В рамках игрового дня шахматисты провели встречи 3-го тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами третьего игрового дня соревнований.

Шахматы. Турнир претендентов – 2026 в Пейе (Кипр). Результаты на 31 марта:

  • Маттиас Блюбаум (Германия) – Андрей Есипенко – 1/2:1/2.
  • Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – Жавохир Синдаров (Узбекистан) – 0:1.
  • Фабиано Каруана (США) – Вэй И (Китай) – 1:0.
  • Хикару Накамура (США) – Аниш Гири (Индия) – 1/2:1/2.

Турнир претендентов — 2026 проходит с 28 марта по 16 апреля в Пейе (Кипр). Победитель соревнований сыграет с действующим чемпионом мира индийцем Гукешем Доммараджу. Смотреть прямую трансляцию турнира претендентов можно в группе «Чемпионата» в «Одноклассниках».

Календарь Турнира претендентов - 2026
Есть первая победа россиян на Турнире претендентов! Лагно выиграла безумную партию
Live
Есть первая победа россиян на Турнире претендентов! Лагно выиграла безумную партию
