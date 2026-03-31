Андрей Есипенко прокомментировал ничью в третьей партии Турнира претендентов — 2026

Андрей Есипенко прокомментировал ничью в третьей партии Турнира претендентов — 2026
Российский шахматист Андрей Есипенко, сыгравший вничью с Маттиасом Блюбаумом в 3-м туре Турнира претендентов — 2026, дал небольшой комментарий по поводу результата партии.

Шахматы. Турнир претендентов 2026. 3-й тур, Пейя, Кипр
Маттиас Блюбаум — Андрей Есипенко
31 марта 2026, вторник. 15:30 МСК
Маттиас Блюбаум
Окончено
1/2:1/2
Андрей Есипенко

– Ну что, ничья. Как ощущения после партии?
– Ощущения в целом хорошие. Мне кажется, я партию неплохо играл. Немного удалось чёрными поддавить. В один момент мог бы сыграть даже какой-нибудь d5, после этого были бы неплохие шансы. Но я закончил быстрее и успел на падел, чем мы сейчас и занимаемся (улыбается), — сказал Есипенко в видеосообщении, опубликованном у него в телеграм-канале.

Турнир претендентов – 2026 проходит с 28 марта по 16 апреля в Пейе (Кипр). Победитель соревнований сыграет с действующим чемпионом мира индийцем Гукешем Доммараджу. Смотреть прямую трансляцию турнира претендентов можно в группе «Чемпионата» в «Одноклассниках».

Есть первая победа россиян на Турнире претендентов! Лагно выиграла безумную партию
Есть первая победа россиян на Турнире претендентов! Лагно выиграла безумную партию
