Лагно обыграла Чжунъи в третьей партии Турнира претенденток — 2026

Российская шахматистка, гроссмейстер Екатерина Лагно обыграла соперницу из Китая Тань Чжунъи в третьей партии Турнира претенденток — 2026. Встреча завершилась со счётом 1:0. Лагно играла чёрными фигурами.

Обе предыдущие партии Лагно сыграла вничью — в стартовом туре она встретилась с соотечественницей Александрой Горячкиной, во второй её соперницей стала ещё одна китаянка Чжу Цзиньэр. Далее Лагно сыграет с украинкой Анной Музычук.

Турнир претенденток — 2026 проходит с 28 марта по 16 апреля. Победительница турнира получит право сыграть с действующей чемпионкой мира по шахматам китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.