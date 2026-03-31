«Чеховские медведи» уступили «Виктору» в четвертьфинале SEHA

Гандбольный клуб «Чеховские медведи», представляющий город Чехов (Московская область), уступил команде «Виктор» из Ставрополя в матче четвертьфинала SEHA — Gazprom League дивизиона «Восток». Встреча завершилась со счётом 29:27 в пользу клуба из Ставрополя. Ответный матч, который станет для клуба домашним, состоится 4 апреля.

В марте текущего года состоялся финал Кубка России по гандболу, в котором «Чеховские медведи» сыграли с московским ЦСКА. Игра завершилась со счётом 33:28 (17:14) в пользу москвичей. Команда из столицы третий раз подряд выиграла Кубок России.