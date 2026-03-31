Александра Горячкина сыграла вничью с Дешмух в 3-м туре Турнира претенденток — 2026

Российская шахматистка Александра Горячкина сыграла вничью с соперницей из Индии Дивьей Дешмух в третей партии Турнира претенденток — 2026. Встреча завершилась со счётом 1/2:1/2. Горячкина сыграла белыми фигурами.

Предыдущие туры Александра Горячкина также завершила с ничейным результатом — в первой партии турнира она встретилась со своей соотечественницей Екатериной Лагно, а во второй — сыграла с Бибисарой Асаубаевой из Казахстана.

Турнир претенденток — 2026 проходит с 28 марта по 16 апреля. Победительница турнира получит право сыграть с действующей чемпионкой мира по шахматам китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.