Турнир претенденток по шахматам — 2026: результаты партий 31 марта

Сегодня, 31 марта, в Пейе (Кипр) продолжился Турнир претенденток — 2026. В рамках соревнований шахматистки провели встречи 3-го тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами третьего игрового дня соревнований.

Вайшали Рамешбабу (Индия) — Анна Музычук (Украина) — 1/2:1/2.

Александра Горячкина -- Дивья Дешмух (Индия) -- 1/2:1/2.

Чжу Цзиньэр (Китай) — Бибисара Асаубаева (Казахстан) — 0:1.

Тань Чжунъи (Китай) — Екатерина Лагно — 0:1.

Турнир претенденток — 2026 проходит с 28 марта по 16 апреля. Победительница турнира получит право сыграть с действующей чемпионкой мира по шахматам китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.