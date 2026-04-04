Турнир претендентов по шахматам — 2026: прямая трансляция соревнований 4 апреля

Сегодня, 4 апреля, в Пейе (Кипр) продолжится шахматный Турнир претендентов — 2026. В рамках турнира шахматисты проведут 6-й тур.

15:30. Фабиано Каруана (США) — Андрей Есипенко.

15:30. Хикару Накамура (США) — Рамешбабу Прагнанандха (Индия).

15:30. Аниш Гири (Нидерланды) — Маттиас Блюбаум (Германия).

15:30. Вэй И (Китай) — Жавохир Синдаров (Узбекистан).

Турнир претендентов — 2026 проходит с 28 марта по 16 апреля. Победитель соревнований сыграет с действующим чемпионом мира индийцем Гукешем Доммараджу.