«Предугадывать стало сложнее». Непомнящий — о прогнозе на 6-й тур турнира претендентов

Российский шахматист, гроссмейстер Ян Непомнящий дал прогноз на 6-й тур текущего Турнира претендентов — 2026.

«Вчера на Кипре лидеры ушли в ещё больший отрыв, а Синдаров и вовсе установил промежуточный рекорд результативности. В 6-м туре искусственно ломаются цвета (если не ошибаюсь, 6-й и 7-й туры меняют местами).

Предугадывать результаты стало ещё сложнее, но мы всё равно попробуем!

Каруана — Есипенко: 1:0.

Накануне Фабиано применил свежую идею против русской партии и уверенно победил надёжно играющего Блюбаума. Андрей без больших проблем сделал ничью чёрными, но по-прежнему замыкает (уже не в одиночестве) турнирную таблицу. Подозреваю, что Фаби повторит 1.е4 и постарается выжать максимум из этой партии.

Накамура — Прагнанандха: ничья.

Надеюсь, в этот раз секунданты сообщат Хикару, на каком ходу возможна рокировка. Рамешбабу немного приуныл после партии с Синдаровым, а Накамура, полагаю, будет доигрывать турнир в режиме энергосбережения.

Гири — Блюбаум: 1:0.

Не уверен, что Аниш сможет напрячь соперника в дебюте, но хотелось бы, чтобы он вмешался в гонку лидеров.

Вэй И — Синдаров: ничья.

В пять с половиной из шести поверить нелегко, а в резкую игру на победу от Вэя И — ещё сложнее. Вероятно, Жавохир должен будет предъявить свою подготовку к 1.е4, и это даст соперникам информацию к размышлению», — написал Непомнящий у себя в телеграм-канале.

