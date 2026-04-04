Турнир претенденток по шахматам — 2026: расписание на 4 апреля

Сегодня, 4 апреля, в Пейе (Кипр) продолжится шахматный Турнир претенденток – 2026. В рамках игрового дня шахматистки проведут 6-й тур. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием шестого игрового дня соревнований.

Шахматы. Турнир претенденток – 2026, Пейя (Кипр). Расписание на 4 апреля:

15:30. Чжу Цзиньэр (Китай) — Анна Музычук (Украина).

15:30. Тань Чжунъи (Китай) — Александра Горячкина.

15:30. Екатерина Лагно — Вайшали Рамешбабу (Индия).

15:30. Бибисара Асаубаева (Казахстан) — Дивья Дешмух (Индия).

Победительница этого турнира получит право сыграть с действующей чемпионкой мира по шахматам китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.