Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Семь юных фехтовальщиков находились в поезде, сошедшем с рельсов в Ульяновской области

Семь юных фехтовальщиков находились в поезде, сошедшем с рельсов в Ульяновской области
Среди пассажиров поезда, сошедшего в Ульяновской области с рельсов, находились семь юных фехтовальщиков, сообщает RT.

Спортсмены из объединения «Фехтование» ДПШ имени Крупской и их тренер возвращались домой со сборов в подмосковных Химках. Среди пассажиров поезда, помимо фехтовальщиков, также присутствовала спортивная секция из Златоуста (34 ребёнка), танцевальный коллектив «Веснушки» из Челябинска и театральный коллектив «Экспрессия».

Вчера, 3 апреля, несколько вагонов поезда, следовавшего по маршруту Москва – Челябинск, сошли с рельсов в районе станции Бряндино в Ульяновской области. Местные власти сообщили, что погибших при крушении поезда нет. За медицинской помощью обратился 51 человек, 17 из них госпитализированы.

