Семь юных фехтовальщиков находились в поезде, сошедшем с рельсов в Ульяновской области

Среди пассажиров поезда, сошедшего в Ульяновской области с рельсов, находились семь юных фехтовальщиков, сообщает RT.

Спортсмены из объединения «Фехтование» ДПШ имени Крупской и их тренер возвращались домой со сборов в подмосковных Химках. Среди пассажиров поезда, помимо фехтовальщиков, также присутствовала спортивная секция из Златоуста (34 ребёнка), танцевальный коллектив «Веснушки» из Челябинска и театральный коллектив «Экспрессия».

Вчера, 3 апреля, несколько вагонов поезда, следовавшего по маршруту Москва – Челябинск, сошли с рельсов в районе станции Бряндино в Ульяновской области. Местные власти сообщили, что погибших при крушении поезда нет. За медицинской помощью обратился 51 человек, 17 из них госпитализированы.