«Первый старт не был волнительным». Ромашина — о дебюте в роли тренера сборной России

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию, семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина поделилась впечатлениями после дебютного старта в качестве тренера сборной.

«На самом деле, когда я смотрела на весь наш тренерский штаб, понимала, что я нервничаю меньше, чем они (улыбается). Понимаю, что я, наоборот, должна быть для них опорой, чтобы они чувствовали себя уверенно. Им нужно видеть, что главный тренер уверен в команде, в специалистах, спортсменках. Поэтому в принципе считаю, что я должна как-то держать себя в руках и проявлять спокойствие.

Могу отметить, что первый старт не был столь волнительным. Мне кажется, что дальше волнение будет становиться чуть больше, от старта к старту. Потому что на мне лежит ответственность за результат. В Париже мы показали достойный результат, и хочется, конечно же, не просто сохранять его, а приумножать», – сказала Ромашина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.