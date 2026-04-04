«Я абсолютно довольна». Ромашина — о выступлении синхронисток на Кубке мира в Париже

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию, семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина оценила выступление российских синхронисток на Кубке мира – 2026 в Париже.

– Вы сказали, что выступление нашей сборной в Париже было успешным. То есть можно сказать, что вы полностью довольны или всё же есть какие-то нюансы, над которыми необходимо поработать?

– На данный момент я абсолютно довольна результатом. Но, конечно же, все тренеры, которые находятся в сборной команде, максималисты. Каждый тренер, я уверена, в своей программе заметил какие-то маленькие недочёты, которые хотелось бы в дальнейшем исправить. Естественно, мы этим и будем заниматься, будем улучшать результат. Где-то будем больше обращать внимание на высоту в программе, где-то – на артистизм. У каждого тренера уже заложено то, над чем работать и что делать дальше, – сказала Ромашина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.